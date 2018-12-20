Стали известны составы на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», который состоится сегодня, 20 декабря, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард «Спартака» Александр Хохлачёв пропустит игру по состоянию здоровья.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Дыбленко – Кутейкин, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;
Кулик – Вишневский, Фёдоров – Максвелл – Лисин;
Калинин – Провольнев, Лещенко – Черных – Злобин;
Осипов, Шашков – Воронин – Цыплаков, Круженков.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Бурдасов;
Гареев – Сергеев, Ткачёв – Хохряков – Майоров;
Елизаров – Семёнов, Жарков – Кадейкин – Дубровский.
«Спартак» — «Салават»: Хохлачёв не попал в состав красно-белых