«Спартак» — «Салават»: Хохлачёв не попал в состав красно-белых

Стали известны составы на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», который состоится сегодня, 20 декабря, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Форвард «Спартака» Александр Хохлачёв пропустит игру по состоянию здоровья.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Дыбленко – Кутейкин, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;

Кулик – Вишневский, Фёдоров – Максвелл – Лисин;

Калинин – Провольнев, Лещенко – Черных – Злобин;

Осипов, Шашков – Воронин – Цыплаков, Круженков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк;

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Бурдасов;

Гареев – Сергеев, Ткачёв – Хохряков – Майоров;

Елизаров – Семёнов, Жарков – Кадейкин – Дубровский.