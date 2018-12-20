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«Спартак» — «Салават»: Хохлачёв не попал в состав красно-белых

«Спартак» — «Салават»: Хохлачёв не попал в состав красно-белых
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», который состоится сегодня, 20 декабря, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Спартака» Александр Хохлачёв пропустит игру по состоянию здоровья.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Дыбленко – Кутейкин, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;
Кулик – Вишневский, Фёдоров – Максвелл – Лисин;
Калинин – Провольнев, Лещенко – Черных – Злобин;
Осипов, Шашков – Воронин – Цыплаков, Круженков.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Бурдасов;
Гареев – Сергеев, Ткачёв – Хохряков – Майоров;
Елизаров – Семёнов, Жарков – Кадейкин – Дубровский.

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