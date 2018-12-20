Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник Мэт Робинсон пропускает игру из-за травмы.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лёв, Весалайнен — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Йоэнсуу — Маннинен — Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Пильстрём — Плэтт — Мозес;
Нурмиканта, Иконен — Ниеми — Вярн.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Шалунов — Григоренко;
Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен;
Пашнин — Науменков, Толчинский — Вей — Скотт;
Чмыхов — Голощапов, Мамин — Светлаков — Окулов.
«Йокерит» — ЦСКА: Робинсон не попал в заявку гостей