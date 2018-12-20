«Йокерит» — ЦСКА: Робинсон не попал в заявку гостей

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник Мэт Робинсон пропускает игру из-за травмы.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лёв, Весалайнен — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Йоэнсуу — Маннинен — Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Пильстрём — Плэтт — Мозес;

Нурмиканта, Иконен — Ниеми — Вярн.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Шалунов — Григоренко;

Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен;

Пашнин — Науменков, Толчинский — Вей — Скотт;

Чмыхов — Голощапов, Мамин — Светлаков — Окулов.