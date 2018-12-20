Быков: с радостью поработал бы со Знарком или Билялетдиновым

Известный тренер Вячеслав Быков рассказал, что регулярно получает предложения о работе.



«Предложения ко мне приходят. Благодарен и уважаю людей, которые интересуются моей персоной. И им же я благодарен за то, что уважают мою ситуацию и мы понимаем друг друга. У меня было несколько проектов, в которых я принимал участие. Как советник или консультант, только в такой роли.



Много запросов на встречи с разного рода коллективами в Швейцарии или России. С радостью поработал бы со Знарком или Билялетдиновым», – рассказал тренер в эфире «Матч ТВ».



Сейчас тренер консультирует научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса». Также в рамках работы Быкова в Казани и Альметьевске запланировано проведение регулярных мастер-классов для игроков и семинаров для тренеров СДЮСШОР «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» и ДЮСШ «Нефтяник».