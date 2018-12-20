«Давос» подтвердил назначение Витолиньша главным тренером

Генеральный директор хоккейного клуба «Давос» Марк Джинола подтвердил назначение Харийса Витолиньша главным тренером команды, информирует Swiss Hockey News.



Витолиньш c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. Уроженец Риги дважды побеждал с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2013 и 2014), а также выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.



Под руководством экс-тренера Арно Дель Курто «Давос» шесть раз становился чемпионом Швейцарии (2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015), пять раз становился обладателем Кубка Шпенглера (2000-2001, 2004, 2006, 2011). В сезоне-2015/16 швейцарский клуб добрался до стадии полуфинала Лиги чемпионов.