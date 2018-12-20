Ilta-Sanomat: за четыре года в КХЛ «Йокерит» потерял больше полумиллиарда крон

Финский клуб «Йокерит» за время своего участия в Континентальной хоккейной лиге потерпел серьёзные убытки, информирует издание Ilta-Sanomat. Напомним, «джокеры» выступают в КХЛ с чемпионата-2014/15.



«Переезд „Йокерита“ в КХЛ четыре года назад было спорным решением, и кажется, оно оказалось неправильным. Финский клуб за время участия в КХЛ потерял около 580 млн крон, каждый сезон заканчивая с убытком примерно в 150 млн. Клуб выживает только благодаря активной работе российских миллиардеров, которые владеют 40% акций клуба и постоянно ссужают деньги. Играть в КХЛ очень дорого. Видимо, это станет преградой для другого громкого проекта — шведского клуба в КХЛ», — сообщил журналист издания Янне Ойвио.



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