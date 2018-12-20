Константин Пушкарёв будет играть за клуб «Курбадс»

Нападающий Константин Пушкарёв продолжит карьеру в латвийском клубе «Курбадс», информирует издание «Шайба.kz».



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 33-летний форвард выступал за астанинский «Барыс», сыграв 47 матчей, и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «0» и 45 минутах штрафного времени. Пушкарёв проводил на льду около 16 минут за игру. В составе казахстанского «Номада» опытный хоккеист провёл 24 игры в чемпионате страны, сумев записать в актив 14 (9+5) очков.



Летом хоккеист сыграл несколько матчей за усть-каменогорское «Торпедо» в Высшей хоккейной лиге, но затем покинул казахстанский клуб.



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