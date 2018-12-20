«Локомотив» прервал неудачную серию, обыграв «Барыс»

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Дмитрия Квартальнова прервала неудачную серию из трёх проигранных матчей.



Счёт был открыт уже на 4-й минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий ярославского клуба Степан Санников. На 25-й минуте гол Романа Старченко восстановил равновесие в счёте, но на 34-й минуте точный бросок Егора Аверина установил окончательный счёт, принеся победу «Локомотиву».

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.