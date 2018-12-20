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«Локомотив» прервал неудачную серию, обыграв «Барыс»

«Локомотив» прервал неудачную серию, обыграв «Барыс»
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Дмитрия Квартальнова прервала неудачную серию из трёх проигранных матчей.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий ярославского клуба Степан Санников. На 25-й минуте гол Романа Старченко восстановил равновесие в счёте, но на 34-й минуте точный бросок Егора Аверина установил окончательный счёт, принеся победу «Локомотиву».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Санников (Рафиков) – 03:42 (5x4), 1:1 – Старченко (Бойд) – 25:19 (4x4), 1:2 – Аверин (Алексеев, Осипов) – 33:36 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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