Стал известен состав сборной Канады на Кубок Шпенглера

Стал известен состав сборной Канады на ежегодный товарищеский турнир Кубок Шпенглера, информирует официальный сайт сборной. Из Континентальной хоккейной лиги вызван лишь один игрок.



Вратари: Зак Фукале («Форт-Уэйн»), Джаред Коро («Сан-Диего»).



Защитники: Симон Депрё («Лаваль»), Кевин Биекса (без клуба), Коди Курран («Рёгле»), Данте Фаббро (университет Бостона), Кайл Куинси (ХИФК), Даниэль Вукович («Серветт»), Патрик Уиркош («Динамо» Мн), Максим Норо («Лайонс»).



Нападающие: Кольт Конрад (университет Мичигана), Дион Кнелсен («Рапперсвилль»), Аарон Ганьон («Тайгерс»), Якоб Микфликер («Фрибург»), Тори Митчелл («Лозанна»), Зак Дальпе («Кливленд»), Эндрю Эббетт («Берн»), Зак Бойчак («Берн»), Адам Крэкнелл («Сан-Диего»), Кори Эммертон («Лозанна»), Дэниел Винник («Женева»), Доминик Мур (без клуба), Максим Лапьер («Лугано»), Крис ДиДоменико («Тайгерс»).