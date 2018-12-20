Бут: граждане любой страны должны иметь возможность почувствовать свободу США

Нападающий минского «Динамо» Дэвид Бут поделился мнением о жизни в Америке и работе Дональда Трампа на посту президента США.



«Приезжая в другие страны, я понимаю, как хорошо мы живём в Америке. А ведь люди у нас постоянно жалуются и ноют. Здесь же, вижу, они радуются жизни чуть ли не больше, чем в США. Поэтому нам с женой хотелось бы остаться в Минске и на следующий сезон. Белорусы ещё как любят поныть? Бывает. Это человеческая натура.



В США очень много свободы. И, мне кажется, мы начинаем ею злоупотреблять. Народ каждый день выражает недовольство президентом. Но посмотрите, что он сделал: помирился с Северной Кореей, старается дружески общаться с Путиным. Я очень рад, что родился в Америке. Мы продолжим помогать жителям других стран. Несправедливо, что мексиканцы не могут просто взять и перейти границу. В то же время у вас, в Беларуси, слышал, проводится лотерея, в которой можно выиграть грин-карту. Думаю, граждане любой страны должны иметь возможность приехать в США, изменить свою жизнь, почувствовать свободу.



Симпатизирую Трампу? Разумеется, он ведь защищает интересы Америки. Может, у президента своеобразная манера высказываний, но он ведь не профессиональный политик. Поэтому, думаю, его и выбрали. Трамп делает отличную работу», — цитирует игрока «Прессбол».