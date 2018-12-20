Александр Сёмин оформил свой первый хет-трик в КХЛ

Нападающий подмосковного «Витязя» Александр Сёмин в игре с хоккейным клубом «Сочи» (3:2) оформил свой первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отметился голами на 12-й, 34-й и 45-й минутах встречи.



Хет-трик Сёмина принёс «Витязю» победу над «Сочи»

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард «Витязя» Александр Сёмин. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество, Сёмин оформил дубль. На 44-й минуте Сёмин сделал хет-трик, установив окончательный счёт. «Сухой» матч оформил голкипер подмосковной команды Йони Ортио. В концовке Эрик О`Делл и Владислав Калетник сократили разрыв до минимума, но сравнять счёт гости не сумели.