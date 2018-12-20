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«Слован» потерпел 12-е поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

«Слован» потерпел 12-е поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Слован» потерпел 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Братиславы со счётом 1:2 уступил минскому «Динамо».

Гости открыли счёт в начале первого периода, отличился Чад Ро. Хозяева сумели забросить две шайбы в третьей двадцатиминутке. Сперва точным броском отметился Евгений Лисовец, а затем ещё одну шайбу забросил Теэму Пулккинен.

Минское «Динамо» одержало в КХЛ вторую победу подряд. Ранее клуб из Беларуси нанёс поражение одноклубникам из Риги (2:1).

Минское «Динамо» после этой победы занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, клуб из Беларуси набрал 26 очков в 39 играх. «Слован» замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Хоккеисты из Братиславы набрали 23 очка в 41 матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 1
0:1, 0:0, 2:0
Слован
Братислава
0:1 – Ро (Таффе, Ржепик) – 07:53 (5x4), 1:1 – Лисовец (Блум, Ковыршин) – 46:10 (5x5), 2:1 – Пулккинен (Хауден, Уиркош) – 52:34 (5x5)
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