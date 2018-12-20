«Слован» потерпел 12-е поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

«Слован» потерпел 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Братиславы со счётом 1:2 уступил минскому «Динамо».

Гости открыли счёт в начале первого периода, отличился Чад Ро. Хозяева сумели забросить две шайбы в третьей двадцатиминутке. Сперва точным броском отметился Евгений Лисовец, а затем ещё одну шайбу забросил Теэму Пулккинен.

Минское «Динамо» одержало в КХЛ вторую победу подряд. Ранее клуб из Беларуси нанёс поражение одноклубникам из Риги (2:1).

Минское «Динамо» после этой победы занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, клуб из Беларуси набрал 26 очков в 39 играх. «Слован» замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Хоккеисты из Братиславы набрали 23 очка в 41 матче.