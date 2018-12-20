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«Авангард» обыграл «Северсталь», Михеев оформил хет-трик за пять минут

«Авангард» обыграл «Северсталь», Михеев оформил хет-трик за пять минут
Хоккей / КХЛ

В Балашихе хоккейный клуб «Авангард» взял верх над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 7:3.

В первом периоде подопечные Боба Хартли обеспечили себе преимущество в две шайбы — точные броски на свой счёт записали Артём Манукян и Алексей Емелин, результативной передачей отметился новичок «ястребов» Сергей Шумаков. В следующие 20 минут гости сумели отыграться благодаря голам Юрия Трубачёва и Алексея Михнова. В третьем периоде хозяева определили исход встречи благодаря голам Кирилла Семёнова, Сергея Шумакова и хет-трику Ильи Михеева. «Северсталь» ответила только шайбой Вадима Кудако.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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