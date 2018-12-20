Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

У Антона Бурдасова подозрение на перелом носа

У Антона Бурдасова подозрение на перелом носа
Хоккей / КХЛ

У нападающего «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова подозрение на перелом носа, сообщил после игры со «Спартаком» (1:2 Б) генеральный директор уфимского клуба Тагир Ибрагимов.

«У Антона Бурдасова подозрение на перелом носа», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Бурдасов попал под жёсткий силовой приём Максима Цыплакова в третьем периоде и долго не мог подняться со льда, ему разбили голову в кровь.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент