У нападающего «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова подозрение на перелом носа, сообщил после игры со «Спартаком» (1:2 Б) генеральный директор уфимского клуба Тагир Ибрагимов.



«У Антона Бурдасова подозрение на перелом носа», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, Бурдасов попал под жёсткий силовой приём Максима Цыплакова в третьем периоде и долго не мог подняться со льда, ему разбили голову в кровь.

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