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Хет-трик Сёмина принёс «Витязю» победу над «Сочи»

Хет-трик Сёмина принёс «Витязю» победу над «Сочи»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Витязь» на домашней арене взял верх над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Валерия Белова одержали пятую победу подряд.

Счёт был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард «Витязя» Александр Сёмин. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество, Сёмин оформил дубль. На 44-й минуте Сёмин сделал хет-трик, установив окончательный счёт. Сухой матч на счету голкипера подмосковной команды Йони Ортио. В концовке Эрик О`Делл и Владислав Калетник сократили разрыв до минимума, но сравнять счёт гости не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 2
1:0, 1:0, 1:2
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Сёмин (Мозик, Аалтонен) – 11:54 (5x5), 2:0 – Сёмин (Мозик, Рендулич) – 33:34 (5x4), 3:0 – Сёмин (Рендулич, Мозик) – 44:21 (5x4), 3:1 – Росен (О'Делл, Пайгин) – 53:42 (5x5), 3:2 – Калетник (Шмелёв, Архипов) – 55:07 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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