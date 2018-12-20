Хет-трик Сёмина принёс «Витязю» победу над «Сочи»

Хоккейный клуб «Витязь» на домашней арене взял верх над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Валерия Белова одержали пятую победу подряд.



Счёт был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард «Витязя» Александр Сёмин. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество, Сёмин оформил дубль. На 44-й минуте Сёмин сделал хет-трик, установив окончательный счёт. Сухой матч на счету голкипера подмосковной команды Йони Ортио. В концовке Эрик О`Делл и Владислав Калетник сократили разрыв до минимума, но сравнять счёт гости не сумели.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

