Цулыгин: Фёдоров — молодец, а Филатова изо всех сил пытаемся реанимировать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (1:2 Б).



«Очень много имели шансов выиграть игру, особенно в концовке, когда играли в большинстве. В овертайме было три выхода «один в ноль», очень здорово сыграл вратарь соперника. На буллитах — то же самое, он выручил свою команду. Мы не смогли воспользоваться моментами.



Ничего пока не могу сказать по Бурдасову, потому что это скажут доктора после обследования.

Обмен Фёдорова на Филатова стал нашей ошибкой? Фёдоров — молодец, а Филатова пытаемся реанимировать. Пытаемся, пытаемся, будем и дальше пытаться.



Что случилось с Ткачёвым? Здесь надо разбираться. Понятно, что, когда ты не можешь забить, уверенность уходит. Чуть-чуть всё сваливается, последнего броска не хватает. Ему надо через это пройти, перетерпеть. Забьёт — и думаю, что дальше у него пойдёт», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.