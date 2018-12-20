Тихонов: СКА в два раза перебросал рижское «Динамо», но они нас переиграли

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Мы в два раза перебросали соперника, это означает, что моментов было много, а реализация низкая. Когда в большинстве не забиваем, тоже сложности себе создаем. Любое поражение — это урок, будем двигаться дальше.



Прохоркин сказал, что Рига играет в ужасный хоккей? Раз выиграли, значит, хороший хоккей. Они нас переиграли, с этим спорить тяжело. Мы с ним потом сядем, вдвоем разберем матч и узнаем, кто прав. Рига, может, и делала упор на оборону, но моменты были.



Сани Дергачева не хватило сегодня. Он обычно хорошо себя показывает в таких играх. Вратарь „Динамо“ сыграл здорово, но и мы не очень ответственно подошли. В овертайме смотрели, засчитывать ли гол? Тут надо за любой момент цепляться, если есть шанс на вне игры или неправильную смену. Рискнули, но гол был чистым.



Очень жду матча на футбольном стадионе, ребята из сборной рассказали про замечательную атмосферу. Хочется тоже там уже сыграть», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.