Цулыгин — о разговорах о возможной отставке: знаю это и живу с этим

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Спартака» (1:2 Б) прокомментировал свою возможную отставку.



«Как переживаю разговоры о возможной отставке? Ну как обычный тренер, про которого так говорят. Ты с этим живёшь, ты это знаешь. Просто работаем, стараемся не обращать на это внимания, а концентрироваться на вещах, который не получаются в игре», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

Гости стараниями Захара Арзамасцева открыли счёт в середине второго периода. «Спартак» отыгрался в третьей двадцатиминутке, точный бросок — на счету Максима Цыплакова. В овертайме никому не удалось довести дело до победы, а в серии буллитов победную шайбу забросил Артём Фёдоров.



«Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы в 40 матчах набрал 47 очков.