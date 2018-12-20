А. Белов: посвятил гол сыну, он моя золотая олимпийская медаль

Защитник СКА Антон Белов подвёл итоги проигранной встречи с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Я посвятил гол сыну Льву? Все верно. Надеюсь, в будущем Лев Антонович оценит. Мечтал ли о сыне? Если совсем далеко заглядывать, то в прошлом году со мной произошла неприятность в связи с Олимпиадой. Когда ребята выиграли золото, я супруге сказал, что олимпийскую победу готов променять в этой жизни только на одно. Супруга у меня понимающая. Вот, моя олимпийская медаль появилась на свет.



Рига выглядела посвежее с самого начала. Нам нужно было забить черновой гол, полезть на ворота. Этого не хватило. Понятно, неприятно, но нужно поскорее это забыть. Впереди — главный матч уходящего года, надо готовиться», — цитирует Белова официальный сайт СКА.