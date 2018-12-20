Виделль: хет-трик — это потрясающе, впервые в моей профессиональной карьере

Нападающий рижского «Динамо» Линус Виделль поделился эмоциями от хет-трика в матче со СКА (3:2 ОТ).



«Хет-трик — это потрясающе! Впервые в профессиональной карьере забил три гола, ощущения классные. Неважно, против какой команды я это сделал, было здорово оформить хет-трик и победить. Мы плохо играли в прошлом матче с минским „Динамо“. Хорошо, сегодня собрались и хорошо сыграли со СКА.



Конечно, немного переживал, когда судьи пошли смотреть повтор, они же могли отменить гол. Но я думал, что мы правильно провели смены, и судьи с этим согласились. Я был счастлив», — сказал Виделль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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