Хартли: Шумаков просто пока не готов к НХЛ, но он одарённый игрок

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Северсталью» (7:3).



«Доволен, как ребята сегодня прикладывали усилия, как старались. Мы отлично провели первый период, у нас было преимущество в две шайбы. Все могло сложиться по-другому. Уже после второго периода мы вернулись в игру, Шумаков забил гол в большинстве, Михеев сделал хет-трик. Мы показали как раз тот хоккей, который «Авангард» и должен показывать.



Первый матч Шумакова? С Сергеем мы провели очень хороший разговор, я посмотрел на него на тренировках. Думаю, он просто пока не готов к НХЛ. Сегодня мы на деле убедились, почему нам так важно было его заполучить. Он действительно здорово дополнил нашу команду: Сергей отлично бросает, нацелен на ворота, хорошо владеет шайбой, очень одарён и будет большим подспорьем в большинстве. Моя задача — помочь ему совершенствоваться и расти. Его физическая форма еще требует небольших доработок. Последние пять-восемь дней он не катался, это тоже сказалось. Мы могли видеть, что первые 10—15 секунд каждой смены он здорово действовал, а потом «топливо» кончалось.



Емелин? В НХЛ он по большей части выполнял роль именно защитника: большой, габаритный, силовой игрок и очень хорошо действует в своей зоне. Но на тренировках он старался показать, что может разыгрывать комбинации, отдавать пасы партнерам, и тогда я спросил, почему он не делает этого в игре. Вопрос сильно его удивил, он улыбнулся и сказал, что тренер его никогда об этом не просил. Я сказал: давай, действуй», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».