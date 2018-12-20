И. Воробьёв: СКА должен был «догрызать» и забивать «мусорные» голы

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Динамо» — с победой. Если шайба не шла в ворота, то надо было ее заносить с пятака, «догрызать», забивать «мусорные» голы», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме

Первую шайбу в матче забросили гости — Линус Виделль отличился уже на 71-й секунде. «Армейский» клуб сумел сравнять счёт и выйти вперёд до конца первого периода благодаря голам Антона Белова и Николая Прохоркина. На 25-й минуте Виделль оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Остаток основного времени прошёл без голов, в овертайме победу гостям принёс всё тот же Виделль, оформивший хет-трик.