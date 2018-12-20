Белов: «Витязь» попробует заполнить легионерскую вакансию после ухода Гривика

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (3:2).



«Очень много удалений. Слава богу, выстояли. Игра сбилась, полкоманды просидело, пока играли в меньшинстве. Тем не менее «5 на 5» играли неплохо, реализовали свой момент, и большинство. Единственное, не смогли до конца додержать игру, поэтому такая концовка. Но хорошо то, что хорошо кончается. Очень довольны этой домашней серией, этим последним отрезком. Готовимся, у нас будет сложный выезд, последние 3 игры в этом году. Буквально завтра улетаем, времени нет, будем готовиться.



Планируем ли усиление? У нас всё просто. Есть свободная вакансия, Гривик покинул команду. Постараемся эту вакансию заполнить», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Сочи».