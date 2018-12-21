Фридман: после Кубка Стэнли об Айзермане заговорили иначе, также у Овечкина

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Кто-то сделал интересное сравнение на этой неделе — Александр Овечкин Стив Айзерман. У Стива была феноменальная карьера задолго до того, как он выиграл свой первый Кубок Стэнли на 14-й год в НХЛ. Мы все знаем эту историю. Он изменил свою игру, победил ещё два раза, добавив золотую медаль для удовольствия. После 1997 года о его наследии говорили совсем иначе, чем раньше. Мы видим тот же путь у Овечкина, который поднялся на вершину на 13-й год. Разница лишь в том, что статистика Овечкина не уменьшается», — отметил Фридман.

Овечкин с 29 голами возглавляет снайперскую гонку.