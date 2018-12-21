«Каролина» — «Детройт»: Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимает «Детройт Ред Уингз» (идёт второй период, 1:1). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников сравнял счёт в начала второго игрового отрезка. Ассистентами выступили Джастин Фолк и Кэлвин Де Хаан.

Посмотреть видео гола Свечникова можно в официальном «твиттере» клуба Андрея.



Для второго номера драфта-2018 это 18-е результативное действие в сезоне – теперь на его счету 10 голов и 8 передач. Его показатель полезности «-2», среднее игровое время – 14 минут и 44 секунды.

Результативная серия хоккеиста достигла четырёх матчей, в которых он забил четыре гола и сделал результативную передачу.