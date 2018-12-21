«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» благодаря 29 сейвам Бобровского

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1.

Счёт на пятой минуте встречи открыл нападающий хозяев Ник Фолиньо. В начале второго периода Кэм Аткинсон укрепил преимущество своей команды, реализовав буллит. «Дьяволы» сподобились лишь на гол престижа, его автором стал Тейлор Холл.

Артемий Панарин нанёс 5 бросков в створ за 21.03 на льду (4.54 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 и стал второй звездой матча.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» с таким же счётом победил «Нэшвилл Предаторз». У «лётчиков» отличились Якуб Ворачек и Клод Жиру, у «хищников» — Ник Бонино. Иван Проворов на 34-й минуте толкнул арбитра и получил матч-штраф.