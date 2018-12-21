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«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» благодаря 29 сейвам Бобровского

«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» благодаря 29 сейвам Бобровского
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1.

Счёт на пятой минуте встречи открыл нападающий хозяев Ник Фолиньо. В начале второго периода Кэм Аткинсон укрепил преимущество своей команды, реализовав буллит. «Дьяволы» сподобились лишь на гол престижа, его автором стал Тейлор Холл.

Артемий Панарин нанёс 5 бросков в створ за 21.03 на льду (4.54 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 и стал второй звездой матча.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» с таким же счётом победил «Нэшвилл Предаторз». У «лётчиков» отличились Якуб Ворачек и Клод Жиру, у «хищников» — Ник Бонино. Иван Проворов на 34-й минуте толкнул арбитра и получил матч-штраф.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Фолиньо (Дюбуа, Джонс) – 04:17 (5x5), 2:0 – Аткинсон – 21:15 (бул), 2:1 – Холл (Палмьери) – 30:39 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Ворачек (Кутюрье, Гудас) – 05:10 (5x5), 1:1 – Бонино (Йернкрок, Эллис) – 24:04 (5x5), 2:1 – Жиру (Конечны) – 28:33 (5x5)
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