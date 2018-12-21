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«Торонто» разгромил «Флориду» благодаря дублям Мэттьюса и Тавареса

«Торонто» разгромил «Флориду» благодаря дублям Мэттьюса и Тавареса
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 6:1.

Дублями в составе победителей отметились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, также по голу на счету Назема Кадри и Митчелла Марнера. Защитник Морган Райлли сделал четыре результативные передачи. В составе гостей отличился Хенрик Боргстрём.

Никита Зайцев заработал 2 минуты штрафа, нанёс 2 броска в створ и сделал 2 блок-шота за 21.02 на льду (2.18 – в меньшинстве). У Евгения Дадонова 4 броска за 17.48. Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич участия во встрече не принимали.

«Торонто», набрав 46 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (32») – 14-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
6:1
1:0, 2:0, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 18:17 (5x4), 2:0 – Мэттьюс (Райлли, Капанен) – 23:50 (5x5), 3:0 – Кадри (Браун, Райлли) – 31:14 (5x5), 4:0 – Таварес (Мэттьюс, Кадри) – 42:38 (5x4), 5:0 – Таварес (Марнер, Маринчин) – 45:41 (5x5), 5:1 – Боргстрём (Макканн, Ватрано) – 50:28 (5x4), 6:1 – Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 55:14 (5x4)
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