«Торонто» разгромил «Флориду» благодаря дублям Мэттьюса и Тавареса

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 6:1.

Дублями в составе победителей отметились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, также по голу на счету Назема Кадри и Митчелла Марнера. Защитник Морган Райлли сделал четыре результативные передачи. В составе гостей отличился Хенрик Боргстрём.

Никита Зайцев заработал 2 минуты штрафа, нанёс 2 броска в створ и сделал 2 блок-шота за 21.02 на льду (2.18 – в меньшинстве). У Евгения Дадонова 4 броска за 17.48. Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич участия во встрече не принимали.

«Торонто», набрав 46 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (32») – 14-я.