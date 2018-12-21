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«Даллас» уступил «Чикаго», у Радулова, Гурьянова и Анисимова по передаче

«Даллас» уступил «Чикаго», у Радулова, Гурьянова и Анисимова по передаче
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5.

Гости уже к 22-й минуте повели со счётом 3:0 – отличились Алекс Дебринкэт, Эрик Густафссон и Патрик Кейн. Техасская команда сократила отрыв до минимума благодаря голам Тайлера Сегина и Тейлора Федуна, но перевести игру в овертайм так и не смогла. Всё тот же Кейн и Брендан Перлини поразили пустые ворота.

Александр Радулов отметился результативной передачей, также на его счету реализованное удаление, 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.06 на льду. У Дениса Гурьянова передача, показатель полезности «-1» и силовой приём за 15.58. У Валерия Ничушкина «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 10.57.

На счету Артёма Анисимова передача и показатель полезности «+2» за 16.30.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Сикура, Кемпф) – 01:12 (5x5), 0:2 – Густафссон (Дебринкэт, Кейн) – 17:23 (5x4), 0:3 – Кейн (Анисимов, Мёрфи) – 21:56 (5x5), 1:3 – Сегин (Бенн, Гурьянов) – 28:15 (5x5), 2:3 – Федун (Бенн, А. Радулов) – 46:16 (5x5), 2:4 – Кейн (Кемпф) – 58:10 (en), 2:5 – Перлини (Дебринкэт) – 58:50 (en)
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