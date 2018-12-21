«Даллас» уступил «Чикаго», у Радулова, Гурьянова и Анисимова по передаче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5.

Гости уже к 22-й минуте повели со счётом 3:0 – отличились Алекс Дебринкэт, Эрик Густафссон и Патрик Кейн. Техасская команда сократила отрыв до минимума благодаря голам Тайлера Сегина и Тейлора Федуна, но перевести игру в овертайм так и не смогла. Всё тот же Кейн и Брендан Перлини поразили пустые ворота.

Александр Радулов отметился результативной передачей, также на его счету реализованное удаление, 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.06 на льду. У Дениса Гурьянова передача, показатель полезности «-1» и силовой приём за 15.58. У Валерия Ничушкина «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 10.57.

На счету Артёма Анисимова передача и показатель полезности «+2» за 16.30.