Торнтон вышел на 10-е место в истории НХЛ по голевым передачам, догнав Дионна

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:3, идёт второй период). Ветеран «акул» ассистировал Эвандеру Кейну.

Статистика Джо Торнтона в регулярном сезоне-2018/19

Голевая передача стала для 39-летнего канадца 1040-й в карьере. Теперь он делит 10-е место в истории НХЛ по этому показателю с ещё одним легендарным канадцем Марселем Дионном.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), топ-3 замыкает Марк Мессье (1193). В топ-10 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063) и Горди Хоу (1049).