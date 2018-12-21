«Тампа» без Василевского обыграла «Калгари», у Кучерова 2 передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Калгари Флэймз» — 5:4.

В составе «молний» отличились Ондржей Палат, Стивен Стэмкос (вышел на второе место по количеству голов в истории клуба), Алекс Киллорн и Дэн Джирарди. У «огоньков» — Сэм Беннетт, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Джонни Годро. Победу «Тампе» в серии буллитов принёс Ти Джей Миллер.

Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, также на его счету нереализованный буллит, показатель полезности «+2», 4 броска в створ за 24.14 на льду (5.45 – в большинстве). Михаил Сергачёв и Андрей Василевский участия в матче не принимали.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Аризону Койотс» — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Ши Уэбер и Пол Байрон. У «койотов» отличился Оливер Экман-Ларссон. На счету Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 11.21.