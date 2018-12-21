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«Тампа» без Василевского обыграла «Калгари», у Кучерова 2 передачи

«Тампа» без Василевского обыграла «Калгари», у Кучерова 2 передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Калгари Флэймз» — 5:4.

В составе «молний» отличились Ондржей Палат, Стивен Стэмкос (вышел на второе место по количеству голов в истории клуба), Алекс Киллорн и Дэн Джирарди. У «огоньков» — Сэм Беннетт, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Джонни Годро. Победу «Тампе» в серии буллитов принёс Ти Джей Миллер.

Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, также на его счету нереализованный буллит, показатель полезности «+2», 4 броска в створ за 24.14 на льду (5.45 – в большинстве). Михаил Сергачёв и Андрей Василевский участия в матче не принимали.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Аризону Койотс» — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Ши Уэбер и Пол Байрон. У «койотов» отличился Оливер Экман-Ларссон. На счету Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 11.21.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4:5
3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Палат (Пойнт, Кучеров) – 03:38 (5x5), 1:1 – Беннетт (Ткачук, Хэнифин) – 04:29 (5x5), 2:1 – Монахан (Линдхольм, Годро) – 07:50 (5x5), 3:1 – Баклунд (Беннетт) – 12:25 (5x5), 3:2 – Стэмкос (Эрни, Кучеров) – 23:19 (5x5), 3:3 – Киллорн (Гурд, Макдона) – 25:52 (5x5), 3:4 – Джирарди (Чирелли) – 55:35 (5x5), 4:4 – Годро – 57:32 (5x5), 4:5 – Миллер – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Уэбер (Питри, Друен) – 20:22 (5x4), 1:1 – Экман-Ларссон (Шмальц, Чикран) – 26:49 (5x4), 1:2 – Байрон (Дано, Шоу) – 41:16 (5x5)
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