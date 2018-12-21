Стэмкос вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по заброшенным шайбам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Калгари Флэймз» — 5:4.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в матче заброшенной шайбой. Этот гол стал для канадского нападающего, проводящего всю карьеру в стане «Лайтнинг», 366-м в НХЛ. Он превзошёл результат Мартена Сан-Луи по голам за «Тампу» и вышел на чистое второе место в клубной истории. Рекорд «Тампа-Бэй» принадлежит Венсану Лекавалье (383). Четвёртое место занимает российский нападающий Никита Кучеров (162).

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

В этом сезоне на счету 28-летнего Стэмкоса 18 голов и 19 результативных передач в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем за игру Стивен проводит на льду 17 минут 36 секунд. Матч с «Калгари» стал для канадского форварда 700-м в НХЛ.