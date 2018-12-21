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«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», несмотря на гол Тарасенко

«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», несмотря на гол Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Ванкувер Кэнакс» — 1:5.

В составе победителей отличились Бо Хорват, Адам Годетт, Джош Ливо, Джейк Виртанен и Луи Эрикссон. Единственная шайба «блюзменов» на счету Владимира Тарасенко.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Также в этой игре Владимир отметился показателем полезности «-1» и 4 бросками в створ за 17.23 на льду (2.56 – в большинстве). Иван Барбашёв совершил 2 силовых приёма за 10.31. Николай Голдобин сыграл 9.33.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» одержал домашнюю волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Голами в составе «золотых рыцарей» отметились Брэндон Пирри, Вильям Карлссон, Пол Штястны и Нейт Шмидт, у «островитян» — Мэттью Барзал и Брок Нельсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5:1
0:0, 2:0, 3:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Хорват (Петтерссон, Эдлер) – 25:51 (5x4), 2:0 – Годетт – 26:19 (5x5), 3:0 – Ливо (Гранлунд) – 42:08 (5x5), 3:1 – Тарасенко (Шенн) – 46:33 (5x5), 4:1 – Виртанен (Эдлер, Хорват) – 51:24 (5x5), 5:1 – Эрикссон (Виртанен) – 55:24 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4:2
0:2, 1:0, 3:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Барзал (Бейли) – 18:30 (5x5), 0:2 – Нельсон (Эберле, Пулок) – 19:38 (5x5), 1:2 – Пирри (Шмидт, Икин) – 28:48 (5x4), 2:2 – Карлссон (Теодор, Шмидт) – 46:22 (5x5), 3:2 – Штястны (Смит, Холден) – 47:25 (5x5), 4:2 – Шмидт – 59:45 (en)
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