«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», несмотря на гол Тарасенко

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Ванкувер Кэнакс» — 1:5.

В составе победителей отличились Бо Хорват, Адам Годетт, Джош Ливо, Джейк Виртанен и Луи Эрикссон. Единственная шайба «блюзменов» на счету Владимира Тарасенко.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Также в этой игре Владимир отметился показателем полезности «-1» и 4 бросками в створ за 17.23 на льду (2.56 – в большинстве). Иван Барбашёв совершил 2 силовых приёма за 10.31. Николай Голдобин сыграл 9.33.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» одержал домашнюю волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Голами в составе «золотых рыцарей» отметились Брэндон Пирри, Вильям Карлссон, Пол Штястны и Нейт Шмидт, у «островитян» — Мэттью Барзал и Брок Нельсон.