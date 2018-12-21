В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5. Форвард «Далласа» Денис Гурьянов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ.

Российский нападающий провёл на льду 15 минут 58 секунд (1,06 – в большинстве, показатель полезности «-1»), улучшив прежний результат более чем на две минуты. Он отметился голевой передачей и силовым приёмом.

Всего на счету Гурьянова стало 3 (1+2) очка в 5 матчах регулярного сезона НХЛ за «Старз». В последних семи матчах за фарм-клуб «Далласа» (перед вызовом в главную команду) Гурьянов набрал 13 (2+11) очков. Россиянин является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона забросил 9 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.