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«Виннипег» победил «Сан-Хосе» и вернул лидерство на Западе, у Элерса хет-трик

«Виннипег» победил «Сан-Хосе» и вернул лидерство на Западе, у Элерса хет-трик
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду проиграл «Виннипег Джетс» — 3:5.

Счёт в матче был открыт первой минуте первого периода, когда Дастин Бафлин отличился при игре «четыре на четыре». Спустя 45 секунд Эвандеру Кейну удалось восстановить равновесие, а на 12-й минуте Джо Павелски вывел «акул» вперёд. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и самим повести в счёте — точные броски на счету Николая Элерса и Мейсона Апплтона. «Акулам» усилиями Йоонаса Донского удалось отыграться, однако очки в этот вечер они так и не набрали. Элерс сначала переиграл Мартина Джонса, а затем поразил и пустые ворота, оформив хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3:5
2:3, 1:0, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Бафлин – 00:51 (4x4), 1:1 – Кейн (Торнтон) – 01:36 (4x4), 2:1 – Павелски (Лабанк, Карлссон) – 11:27 (5x4), 2:2 – Элерс (Уилер, Шьяро) – 12:32 (5x5), 2:3 – Аплтон (Петан, Лемье) – 13:44 (5x5), 3:3 – Донской (Кейн) – 39:54 (5x5), 3:4 – Элерс (Уилер, Шайфли) – 56:53 (5x5), 3:5 – Элерс (Уилер, Шайфли) – 59:00 (en)

«Сан-Хосе» не смог продлить победную серию до шести матчей, а «Виннипег» вернулся на первое место в Западной конференции, опередив «Калгари Флэймз».

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