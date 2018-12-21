«Виннипег» победил «Сан-Хосе» и вернул лидерство на Западе, у Элерса хет-трик

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду проиграл «Виннипег Джетс» — 3:5.

Счёт в матче был открыт первой минуте первого периода, когда Дастин Бафлин отличился при игре «четыре на четыре». Спустя 45 секунд Эвандеру Кейну удалось восстановить равновесие, а на 12-й минуте Джо Павелски вывел «акул» вперёд. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и самим повести в счёте — точные броски на счету Николая Элерса и Мейсона Апплтона. «Акулам» усилиями Йоонаса Донского удалось отыграться, однако очки в этот вечер они так и не набрали. Элерс сначала переиграл Мартина Джонса, а затем поразил и пустые ворота, оформив хет-трик.

«Сан-Хосе» не смог продлить победную серию до шести матчей, а «Виннипег» вернулся на первое место в Западной конференции, опередив «Калгари Флэймз».