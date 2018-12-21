Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 27 матчей, у него 0 шайб в сезоне

Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 27 матчей, у него 0 шайб в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5.

Продолжается чёрная полоса в карьере российского форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. В игре с «Чикаго» в активе Ничушкина «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 10.57. Форвард продлил безголевую серию до 27 матчей со старта сезона. На счету Валерия 5 (0+5) очков в 27 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 17 секунд и полезности «-4».

За карьеру в НХЛ уроженец Челябинска забросил 23 шайбы и сделал 46 результативных передач в 129 матчах. Воспитанник «Трактора» является одним из трёх российских хоккеистов, кому удалось забросить 10 шайб в североамериканской лиге среди игроков до 19 лет.

Андрей Свечников стал третьим российским игроком с 10 голами в НХЛ до 19 лет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент