Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 27 матчей, у него 0 шайб в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5.

Продолжается чёрная полоса в карьере российского форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. В игре с «Чикаго» в активе Ничушкина «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 10.57. Форвард продлил безголевую серию до 27 матчей со старта сезона. На счету Валерия 5 (0+5) очков в 27 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 17 секунд и полезности «-4».

За карьеру в НХЛ уроженец Челябинска забросил 23 шайбы и сделал 46 результативных передач в 129 матчах. Воспитанник «Трактора» является одним из трёх российских хоккеистов, кому удалось забросить 10 шайб в североамериканской лиге среди игроков до 19 лет.