«Калгари» — «Тампа»: видеообзор матча, в котором Кучеров набрал 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Калгари Флэймз» — 5:4.



В составе «молний» отличились Ондржей Палат, Стивен Стэмкос (вышел на второе место по количеству голов в истории клуба), Алекс Киллорн и Дэн Джирарди. У «огоньков» — Сэм Беннетт, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Джонни Годро. Победу «Тампе» в серии буллитов принёс Ти Джей Миллер.

Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, также на его счету нереализованный буллит, показатель полезности «+2», 4 броска в створ за 24.14 на льду (5.45 – в большинстве). Михаил Сергачёв и Андрей Василевский участия в матче не принимали.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».