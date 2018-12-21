Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата.

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в игре с «Флоридой Пантерз» (6:1).

Второй звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс, забросивший три шайбы в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (5:3).

Замкнул топ-3 голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, одержавший историческую победу в игре с «Аризоной Койотс» (2:1). Канадский вратарь отразил 36 бросков и одержал 300-ю победу в составе «Канадиенс», став вторым вратарём в истории «Монреаля», достигшим этой отметки. Клубный рекорд принадлежит Жаку Планту — 314 выигранных матчей.