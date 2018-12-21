Фридман: Проворов — потрясающий игрок, который просто потерялся

Обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман поделился впечатлениями от игры защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова.



«Иван Проворов — потрясающий игрок. Но прямо сейчас он выглядит просто потерянным. Когда Рон Хекстолл давал интервью после увольнения, то удивлялся, насколько контрактный сезон оказал психологическое влияние на Ивана. «Филадельфия» должна вернуть Проворова к жизни, иначе он станет для них большой проблемой», — отметил Фридман.



Нынешний сезон — последний для 21-летнего Проворова по контракту новичка ($ 894 тыс.), по его истечении он станет ограниченно свободным агентом. В 33 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 (3+8) очков и 24 минуты штрафа, заработав показатель полезности «-6».

Проворов психанул и толкнул судью. Что ему грозит? До Каюмова ему, конечно, далеко, но 10 матчей дисквалификации в теории выписать могут.