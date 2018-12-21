Защитнику «Чикаго» Мёрфи разбили лицо в кровь, ударив локтём в голову

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс» (2:5) произошёл неприятный инцидент. Защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи на большой скорости столкнулся с нападающим «Далласа» Тайлером Питликом и получил от него удар локтем в голову. В результате Питлик разбил Мёрфи лицо в кровь.

Видео момента также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Гости уже к 22-й минуте повели со счётом 3:0 – отличились Алекс Дебринкэт, Эрик Густафссон и Патрик Кейн. Техасская команда сократила отрыв до минимума благодаря голам Тайлера Сегина и Тейлора Федуна, но перевести игру в овертайм так и не смогла. Всё тот же Кейн и Брендан Перлини поразили пустые ворота.



Александр Радулов отметился результативной передачей, также на его счету 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.06 на льду. У Дениса Гурьянова передача, показатель полезности «-1» и силовой приём за 15.58. У Валерия Ничушкина «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 10.57.