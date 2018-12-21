Шумаков: «Авангард» похож на американские команды, в России такого не видел

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (7:3) поделился впечатлениями от дебюта в омской команде.

«Конечно, хотелось помочь команде. Я приехал, на меня тут рассчитывают, чтобы я отдавал, забивал, отрабатывал в обороне. Естественно, тяжеловато было. Всю игру было тяжеловато, потому что я неделю не катался, там играл мало — мне кажется, даже не провёл столько времени на льду, сколько здесь. Но со временем через игры, через тренировки всё придёт и будет нормально.

Я в Америке постоянно забивал какие-то нелепые голы, а тут был такой хороший момент, и надо было шайбу туда отправить. Конечно, любая шайба — это импульс. Хочется забивать ещё и ещё. И вроде всё получается.

В принципе, в «Авангарде» всё очень похоже на то, как всё устроено в американских командах. Сколько я играл в России, в других клубах такого не было. Атмосфера хорошая, коллектив дружный, все помогают. Грех не играть!» — сказал Шумаков в эфире клубного телевидения.