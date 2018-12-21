Брагин: на МЧМ заявим 7 защитников и 13 форвардов, под вопросом ещё 3-4 позиции

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в контрольном матче с США (2:3) и рассказал о заявке национальной команды на молодёжный чемпионат мира 2019 года.

«Тяжело вкатывались в матч, в начале пришлось непросто. Вторым и третьим периодами в плане тактики я доволен больше. Пропущенные шайбы были результатом индивидуальных ошибок, а не тактических.

У Старкова рассечение, а у Романова появились болезненные ощущения после столкновения. Поскольку матч был контрольный, решили не рисковать. Костин простудился. Скоро будет готов.

Заявку на МЧМ назовём после Швейцарии? Да. Под вопросом ещё три-четыре позиции. Заявим 7 защитников и 13 нападающих», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.