Главный арбитр КХЛ: на открытом воздухе нужно свистеть громче

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился собственным опытом проведения поединков под открытым небом и рассказал, на что судейской бригаде стоит обратить особое внимание в матче СКА — ЦСКА, который пройдёт на «Газпром Арене». Игра состоится завтра, 22 декабря.

«Я родом из Сибири, у нас такие матчи раньше были в порядке вещей. В бытность хоккеистом сначала сам играл под открытым небом, потом начал судить. У таких встреч имеется своя специфика, которую необходимо знать. Например, свистеть нужно гораздо громче, иначе сигнал к остановке игры может затеряться в шуме трибун. Ведь акустика футбольного стадиона совсем не такая, как на хоккейных аренах.

При сильном морозе мы старались пользоваться эбонитовым свистком. Металлический прилипал к губам – приходилось обматывать его изолентой. И ещё всё время следить, чтобы шарик внутри свистка не примёрз. Существует масса других тонкостей, связанных с условиями проведения матча. Например, в середине третьего периода команды должны поменяться воротами. Тогда условия будут для всех равными.

В первые минуты встречи, пока тело не разогрелось, всё равно холодно. Поэтому очень важен правильный выбор одежды. Способы спасения от мороза могут быть самыми разными. Одни надевают более тёплое термобельё, другие подкладывают в коньки полиэтиленовые пакеты, которые помогают удерживать тепло. Большое внимание нужно уделить рукам. У линейных судей при вбрасывании шайбы часто коченеют пальцы – им нужны хорошие, тёплые перчатки», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.