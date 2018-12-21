Серсен: Екатеринбург – хороший город, но в моё время денег у клуба было мало

Капитан «Слована» Михал Серсен подвёл итоги матча с минским «Динамо» (1:2) и поделился воспоминаниями от игры за «Автомобилист» в 2010 году.

«Мы хотели выиграть и завоевать два очка, нужно было забросить ещё одну шайбу, но не получилось. В свою очередь соперник хорошо воспользовался нашей ошибкой и забил победный гол. Нам уже пора победить, мы проиграли 12 матчей подряд. Это очень плохо.

Игра за «Автомобилист»? Это было уже так давно. Тогда у нас была не слишком сильная команда, все матчи были тяжёлыми, как и сейчас. Поэтому даже не знаю, что сказать. Екатеринбург – хороший город, однако у клуба было не много денег. Тем не менее там выступали хорошие ребята», — цитирует Серсена «Страница хоккея Беларуси».