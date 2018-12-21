Рижское «Динамо» расторгло контракт с Артёмом Аляевым

Рижское «Динамо» расторгло контракт с российским защитником Артёмом Аляевым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В нынешнем регулярном чемпионате 23-летний хоккеист сыграл только в трёх матчах за основную команду «Спартака», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «0». После перехода в клуб из столицы Латвии Аляев провёл 17 матчей, набрав 3 (1+2) очка при полезности «0».

Прошлый сезон защитник также начинал в «Спартаке», но контракт с Аляевым был расторгнут в декабре 2017 года. Позже хоккеист перешёл в тольяттинскую «Ладу», где и доиграл чемпионат. Всего в сезоне-2017/18 Аляев принял участие в 24 играх, записав в свой актив 6 (1+5) баллов при показателе полезности "-7" и 10 минутах штрафного времени.