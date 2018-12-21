Галиев: «Трактор» — хорошая команда, у неё многое не получалось на старте сезона

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» оценил предстоящего соперника и рассказал о плане своей команды на игру. Матч пройдёт в Казани сегодня, 21 декабря, начало встречи — в 19:00 мск.

«Что случилось в игре с «Магниткой»? Отдали инициативу, начали играть от обороны. В последние 10 минут мы практически не выходили из своей зоны.

Надо продолжать играть в свой хоккей, выполнять установку тренера. Лучшая защита – это нападение. «Трактор» – хорошая команда, у них многое не получалось на старте сезона. Тренеры нам подсказывали, что они сильно работают, у них огромное желание. Думаю, матч получится непростым. Нам нужно показать свою игру», — цитирует Галиева официальный сайт «Ак Барса».