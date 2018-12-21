Алеш Пилко первым из иностранных агентов получил лицензию ФХР

Как стало известно «Чемпионату», словенский агент Алеш Пилко стал первым иностранцем, который получил от ФХР соответствующее разрешение. Ранее на сайте федерации был опубликован список аккредитованных агентов, среди которых исключительно граждане РФ.



Пилко представляет интересы Максима Тальбо, Жильбера Брюле, Джонатона Блума и многих других легионеров, преимущественно из Северной Америки.

Напомним, игроки и клубы будут наказаны штрафами, если будут заключать сделки с нелицензированными агентами. Помимо граждан зарубежных государств многие российские агенты до сих пор также не получили аккредитацию. Ранее стоимость таковой была 50 тыс. рублей в год, однако с 2018 года её цена возросла до 500 тыс. рублей в год.