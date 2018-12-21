«Северсталь» вернула защитника Антона Сизова, это ещё один обмен с клубом ВХЛ

Хоккейные клубы «Северсталь» и «СКА-Нева» совершили обмен, в результате которого защитник Антон Сизов отправляется в Череповец, информирует официальный сайт «Северстали». Клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.

Антон родился в Можайске. На профессиональном уровне дебютировал в молодёжной команде «Северстали» — «Алмазе». На высшем уровне начинал играть в составе череповецкой «Северстали». В нынешнем сезоне провёл 30 игр в составе «СКА-Нева», набрав 13 (1+12) очков при показателе полезности «+18».

Напомним, что ранее стало известно об ещё одном обмене «Северстали» с клубом ВХЛ. В новокузнецкий «Металлург» отправился нападающий Вячеслав Скобелев, в обратном направлении проследовал защитник Дмитрий Мегалинский.