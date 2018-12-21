Барбашёв — о драке одноклубников: давно такого не видел. Может, это и хорошо

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал драку между защитником Робертом Бортуццо и форвардом Заком Сэнфордом на тренировке команды.

«Было видно, что многие принимают всё близко к сердцу. Когда в очередной раз случилось, что выиграли 3:2 тяжёлый матч у «Колорадо», приехали в Аризону и получили 1:6 — злые все были. Кипяток вышел, можно сказать. Я саму драку не видел. Мы делали в тот момент упражнение, я боролся за шайбу, раздался свисток, обернулся, а они уже закончили драться.

Я такого давно не видел. Последний раз нечто подобное у меня в команде было, когда я играл в главной юниорской лиге Квебека за «Монктон». Это был мой первый или второй сезон в Северной Америке. И даже тогда я увидел такое впервые. Может, это и хорошо. Точно никто не скажет», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео драки Бортуццо и Сэнфорда можно также в «Твиттере».