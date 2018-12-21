«Спартак» представил проект арены в Сокольниках, первый матч — в сезоне-2020/21

Хоккейный клуб «Спартак» сегодня, 21 декабря, представил проект нового ледового дворца в Сокольниках, сообщает «Р-Спорт».

Реконструкция арены начнётся в 2019 году. Новая арена будет рассчитана на 12,5 тыс. человек. В состав комплекса войдут также малая арена (на 3 тыс. зрителей), тренировочный каток и подземный паркинг. Общая площадь обновлённого дворца составит 83,5 тыс. квадратных метров. Чаша основной арены будет углублена на восемь метров относительно первого этажа.

Ожидается, что первый матч на новой домашней арене «Спартак» сыграет в сезоне-2020/21. Девелопером проекта станет группа ТЭН, ранее построившая хоккейный дворец в Парке Легенд, который сейчас носит название «ЦСКА-Арена».

Сумма инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей. Группа компаний ТЭН планирует получить все необходимые документы и начать строительные работы через два месяца.

С начала сезона-2017/18 «Спартак» проводит домашние матчи на «ЦСКА-Арене», деля арену с московскими «армейцами». В следующем сезоне московский клуб будет проводить домашние матчи в ДС «Мегаспорт».