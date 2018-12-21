«Ак Барс» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Ак Барс» и «Трактор» в своих «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан – Постма, Секач – Азеведу – Зарипов;
Яруллин – Марков, Глухов – Попов – Галиев;
Абросимов – Батыршин, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Ткачёв – Основин – Клинкхаммер, Кара.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Карпухин, Энлунд — Щехура — Томас;
Бородкин — Рясенский, Кокуёв — Рыбаков — Ерофеев;
Шинин — Исаев, Шолохов — Стоу — Шаров;
Желдаков, Сентюрин — Дугин — Тертышный.
Матч «Ак Барс» — «Трактор» состоится сегодня, 21 декабря, начало встречи – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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