«Ак Барс» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Ак Барс» и «Трактор» в своих «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан – Постма, Секач – Азеведу – Зарипов;

Яруллин – Марков, Глухов – Попов – Галиев;

Абросимов – Батыршин, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Ткачёв – Основин – Клинкхаммер, Кара.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Карпухин, Энлунд — Щехура — Томас;

Бородкин — Рясенский, Кокуёв — Рыбаков — Ерофеев;

Шинин — Исаев, Шолохов — Стоу — Шаров;

Желдаков, Сентюрин — Дугин — Тертышный.



Матч «Ак Барс» — «Трактор» состоится сегодня, 21 декабря, начало встречи – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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