КХЛ дисквалифицировала Цыплакова на две игры, он травмировал Бурдасова

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Молодой форвард жёстким силовым приёмом встретил нападающего «Салавата Юлаева» (2:1 Б) Антона Бурдасова и получил от судей «5+20» за удар в голову. Бурдасов долго не мог подняться со льда, ему разбили голову в кровь. У Бурдасова подозрение на перелом носа.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Салават Юлаев». Время – 50:53. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Максима Цыплакова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.