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КХЛ дисквалифицировала Цыплакова на две игры, он травмировал Бурдасова

КХЛ дисквалифицировала Цыплакова на две игры, он травмировал Бурдасова
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Молодой форвард жёстким силовым приёмом встретил нападающего «Салавата Юлаева» (2:1 Б) Антона Бурдасова и получил от судей «5+20» за удар в голову. Бурдасов долго не мог подняться со льда, ему разбили голову в кровь. У Бурдасова подозрение на перелом носа.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Салават Юлаев». Время – 50:53. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Максима Цыплакова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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